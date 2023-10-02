Обнаружено, что подвижные игры в детстве улучшают работу мозга

Доктор Жаклин Хардинг, эксперт по детскому развитию в университете Мидлсекса в Британии и автор книг по педагогике заявила, что подвижные игры в раннем детстве так же важны, как и обучение. Благодаря играм мозг ребенка формирует новые нейронные связи, что оказывает влияние на будущие интеллектуальные возможности. Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперт по развитию детей объяснила, что подвижные игры развивают координацию и равновесие, что способствует созданию в мозге ребенка нейронных связей. Эти связи формируются до шестилетнего возраста. Кроме того, в ходе игры дети приобретают новый сенсорный опыт и проводят мини-исследования о себе и окружающем мире — такую активность можно считать обучением. Если ребенок склонен к активной игровой деятельности — ее ограничение может лишить его жизненно важного учебного опыта и возможностей для роста в будущем.

Также доктор отметила, что родителям необходимо осознать развивающие воздействие игр и интегрировать их в повседневную жизнь детей. Игровая деятельность, которая содержит элементы обучения, может послужить инструментом раннего развития ребенка.

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