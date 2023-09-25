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Вещества, содержащиеся в бытовой химии, вызывают задержку развития подростков

Medical Xpress: бытовая химия вызывает задержку развития подростков

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Воздействие бытовой химии может привести к задержкам развития подростков в период полового созревания. Ученые из Норвегии представили результаты исследования на собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге, сообщает Medical Xpress.

Внимание исследователей было сосредоточено на широко распространенных в товарах повседневного спроса перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS). В частности, PFAS содержатся в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, игрушках и косметике. В предыдущих исследованиях неоднократно доказывался вред подобных химических соединений для здоровья взрослых и детей.

Сейчас специалистами было проанализировано влияние 19 различных видов (PFAS) на 420 мальчиков и девочек в возрасте от шести до 16 лет. Выяснилось, что во время полового созревания дети, которые подверглись более высокому уровню воздействия этих веществ, имели менее развитые яички (у мальчиков) и молочные железы (у девочек).

Полученные данные согласуются с прошлыми исследованиями, показавшими связь химикатов с более поздним половым созреванием. В нынешней работе учеными были впервые использованы более точные методы, в частности ультразвуковое исследование. Специалисты в дальнейшем планируют продолжить изучение связи гормонов, участвующие в половом созревании, с уровнями PFAS.

Ранее сообщалось, что ученые из Боннского университета выявили ранее неизвестные редкие особенности ДНК, вызывающие выпадение волос по мужскому типу.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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