Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли в Перу первую в своем роде 3000-летнюю гробницу жреца

AFP: В Андах нашли древнюю гробницу одного из первых жрецов Перу

close
100%
Roger Anis/AP

Группа японских и перуанских археологов обнаружила первую в своем роде 3000-летнюю гробницу жреца в регионе Кахамарка на севере Перу. В захоронении также нашли керамические артефакты, сообщает Phys.org.

Исследователи раскопали курган, расположенный в 900 км от столицы Перу Лимы. Рядом с телом лежали две керамические печати. Одна из них изображала человеческое лицо, а вторая — ягуара. Все это было покрыто как минимум шестью словами земли и пепла.

Как рассказал AFP археолог Юдзи Секи из Национального музея этнологии Японии, находка чрезвычайно важна, поскольку в гробнице покоится один из первых жрецов — духовных лидеров, управлявших храмами в северных Андах около 1 тыс. лет до нашей эры. По словам ученого, захоронение подтверждает, что на территории современного Перу в древние времена существовали могущественные правители, обладавшие большой властью.

Исследователи из Национального музея этнологии Японии и Перуанского национального университета Сан-Маркос ведут раскопки в северных Андах уже 18 лет. В предыдущие годы там обнаружили несколько гробниц, датированных 700-600 годами до нашей эры.

Ранее археологи нашли необычные останки в гробнице императора Китая Вэня, правившего во втором веке нашей эры. Вместе с правителем в качестве даров богам оказались похоронены панда и тапир.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях