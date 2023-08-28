Археологи нашли в Перу первую в своем роде 3000-летнюю гробницу жреца

Группа японских и перуанских археологов обнаружила первую в своем роде 3000-летнюю гробницу жреца в регионе Кахамарка на севере Перу. В захоронении также нашли керамические артефакты, сообщает Phys.org.

Исследователи раскопали курган, расположенный в 900 км от столицы Перу Лимы. Рядом с телом лежали две керамические печати. Одна из них изображала человеческое лицо, а вторая — ягуара. Все это было покрыто как минимум шестью словами земли и пепла.

Как рассказал AFP археолог Юдзи Секи из Национального музея этнологии Японии, находка чрезвычайно важна, поскольку в гробнице покоится один из первых жрецов — духовных лидеров, управлявших храмами в северных Андах около 1 тыс. лет до нашей эры. По словам ученого, захоронение подтверждает, что на территории современного Перу в древние времена существовали могущественные правители, обладавшие большой властью.

Исследователи из Национального музея этнологии Японии и Перуанского национального университета Сан-Маркос ведут раскопки в северных Андах уже 18 лет. В предыдущие годы там обнаружили несколько гробниц, датированных 700-600 годами до нашей эры.

Ранее археологи нашли необычные останки в гробнице императора Китая Вэня, правившего во втором веке нашей эры. Вместе с правителем в качестве даров богам оказались похоронены панда и тапир.