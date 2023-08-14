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Раскрыто, как с помощью дыхания лучше запоминать информацию

Nature: нерегулярное дыхание улучшает память

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Исследователи из Медицинского университета Хиого в Японии установили, что дыхательные паттерны могут усиливать или ослаблять способности к формированию памяти. Это открытие может помочь в разработке новых способов лечения расстройств мозга и проблем с психическим здоровьем. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Communications (входит в группу Nature).

Главный дыхательный центр человека находится в мосту продолговатого мозга. Нервные клетки в этой области регулярно посылают импульсы, активизирующие дыхание, что обеспечивает спокойный равномерный ритм дыхания, составляющий от 10 до 15 вдохов в минуту.

Ритм дыхания влияет на активность головного мозга, в частности авторы установили, что паузы в дыхании влияют на активность гиппокампа головного мозга. Эта область ответственна за формирование памяти.

В экспериментах с генетически модифицированных мышами (ученые могли управлять частотой дыхания грызунов) было установлено, что нерегулярное дыхание улучшает память, в то время как замедление дыхания имело обратный эффект.

Ранее ученые нашли способ повысить мотивацию и скорость обучения.

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