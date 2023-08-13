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Стало известно, когда упражнения Кегеля наименее эффективны

Libyan Journal of Medicine: не следует выполнять упражнения Кегеля после секса

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Ученые из Университета Нигерии выяснили, что упражнения Кегеля не стоит выполнять после секса. Результаты были опубликованы в журнале Libyan Journal of Medicine.

«Мы сравнили оценку способности 27 женщин в послеродовом выполнять упражнения Кегеля до и после сексуального контакта. Все они страдали от легкого недержания мочи и должны были выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна. Нашей задачей было выяснить, когда это упражнение эффективнее всего выполнять», – отметили авторы.

Все участницы заполняли анкету после выполнения упражнений перед и после секса. Они должны были отметить, насколько сильно сокращались мышцы и насколько легко им давалось задание.

Как оказалось, оба показателя значительно различались до и после коитального проникновения с уменьшением значений после полового контакта.

«Таким образом, женщинам следует воздерживаться от выполнения упражнений Кегеля сразу после секса. В ином случае страдает адекватность его выполнения и эффективность», – заключили авторы.

Ранее сексолог Гулько объяснил, когда упражнения для укрепления тазовых мышц противопоказаны.

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