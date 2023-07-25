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Названа польза регулярного секса для сердечников

The Journal of Sexual Medicine: секс снижает риск смерти от всех причин у гипертоников

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Unsplash

Специалисты из Первого клинического медицинского колледжа Университета традиционной китайской медицины Гуанчжоу установили, что регулярный секс снижает риск смерти от всех причин у гипертоников. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Авторы также установили, что снижение сексуальной активности повышает риск смерти от всех причин у людей от 20 до 59 лет у людей с артериальной гипертензией. Это синдром, которой характеризуется повышенным систолическим (верхним) артериальным давлением. По словам ученых, гипертензия — самая частая причина преждевременных смертей в мире.

Предыдущие работы показали, что повышенное давление связано с проблемами в сексуальной жизни, в частности у мужчин возникают трудности с эрекцией. Это происходит потому, что синдром повреждает кровеносные сосуды. Однако ученые отмечают, что регулярный половой контакт наоборот помогает держать сосуды в тонусе.

Авторы работы проанализировали данные о состоянии здоровья и сексуальной активности 4565 пациентов с артериальной гипертензией. За добровольцами наблюдали в течение 5,5 лет — за это время умерли 109 человек. Анализ данных показал связь между сексуальной активностью и вероятностью смерти от всех причин у гипертоников.

Ранее ученые установили, как отношение человека к запахам влияет на его сексуальную активность.

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