В «Роскосмосе» заявили о возможности ввода международных правил космического движения

Международные правила запуска на орбиту спутников и управления их движением во избежание опасных ситуаций могут появиться через пять лет. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко в ходе визита в ЮАР, передает ТАСС.

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», — сказал Блошенко

Планы космических держав, по его словам, свидетельствуют о том, что к 2030 году число спутников вокруг планеты превысит 100 тысяч.

Исполнительный директор «Роскосмоса» также не согласен с мнением, что «космос большой и в нем всем хватит места». Он предупредил, что «перенаселенность привлекательных орбит будет приводить к опасным ситуациям».

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