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Дерматолог Воронина пояснила, почему не стоит относиться к коже, как к «зеркалу» организма

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Воспаления на коже — это не показатель здоровья кишечника или других внутренних органов, поэтому не стоит относиться к коже как к «зеркалу» организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.

«Нельзя проводить прямую связь между воспалениями на лице и какими-то заболеваниями внутренних органов. Некоторые заболевания могут усугубить акне, но в большинстве случаев это не работает. Кожа — это самостоятельно функционирующий орган со своими заболеваниями», — подчеркнула Воронина.

Дерматолог также отметила, что основная причина акне — это чувствительность сальных желез к гормонам андрогенам. В более редких случаях акне связано с повышенным уровнем андрогенов в крови. Некоторым женщинам с такой проблемой улучшить состояние кожи помогают гормональные контрацептивы, но обычно дерматологи используют как вспомогательное средство лечения, а не основное. Начать же стоит с наружных средств, а если они не помогают — совместно с дерматологом рассмотреть вариант терапии антибиотиками или ретиноидами.

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