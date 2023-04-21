Врач объяснила, как можно заразиться тяжелым заболеванием, подняв перо вороны

Вороны переносят большое количество инфекций, которыми можно заразиться как при прямом контакте с птицей, так и просто дотронувшись до выпавшего пера. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Машкова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, медицинский директор сети частных клинических лабораторий анализов «ИНВИТРО-ЮГ».

По словам Машковой, лучше не вступать в контакт с вороной, потому что соприкосновение с птицей может вызвать орнитоз ― острое инфекционное заболевание, резервуаром возбудителя которого являются дикие птицы. Орнитоз могут передавать птицы как очевидно больные (вялые, нахохлившиеся), так и абсолютно здоровые на вид.

Орнитоз, отметила доктор, вызван бактерией Chlamydophila psittaci. Возбудитель выделяется у ворон с фекалиями и распространяется на перья, так как клювом ворона разносит фекалии по всему телу.

Машкова подчеркнула, что орнитоз может передаваться воздушно-пылевым путем, например, при попадании фекалий птиц в пыль: они высыхают, и когда птицы взлетают, пыль разносится ветром. Наиболее высокий риск заражения орнитозом в местах скопления птиц: например, на крышах.

Кроме того, врач предупредила об опасности заражения орнитозом при соприкосновении с выпавшими перьями ворон. В этом отношении особенно уязвимы дети.

«От выпавшего пера вороны, также как и от пера любой птицы, можно заразиться орнитозом. Играть с этими перьями не нужно. Допускать контакт с выпавшими перьями ― это значит повысить риск инфицирования орнитозом в десятки раз», ― сказала инфекционист.

Доктор порекомендовала не обрабатывать перо, поскольку результат обработки узнать все равно не получится. Проще всего выбросить перо, а руки вымыть с мылом и обработать антисептиком.