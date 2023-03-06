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МКС уклонилась от космического мусора с помощью корабля «Прогресс МС-22»

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Спецкор агентства ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин заявил, что Международная космическая станция (МКС) совершила маневр уклонения от космического мусора.

По словам Петелина, в случае неисполнения маневра, около 18:00 по московскому времени станция бы сблизилась с космическим мусором. Уточняется, что коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-22», который прибыл на станцию 11 февраля. В результате маневра высота орбиты увеличилась на 1,2 км.

В прошлый раз российский «Прогресс МС-20» уводил МКС от столкновения с космическим мусором 21 декабря 2022 года.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС). В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.

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