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Гепатолог Прашнова рассказала, в каких случаях можно вылечить цирроз печени

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С циррозом печени есть шанс справиться на ранних стадиях, если вовремя устранить его причину. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

«Цирроз — это неспецифический описательный термин, эквивалентный «склерозу», «фиброзу» или просто «рубцеванию». Он свидетельствует о прошлой истории разрушения тканей. Пока речь идет о фиброзе, еще не изменившем кардинально структуру печеночной ткани — процесс в теории обратим. Но для этого нужно найти и устранить причину, которая его вызвала. Либо иметь средства, влияющие на патологический путь прогрессии конкретной болезни», — пояснила она.

Так, при первичном билиарном холангите (аутоиммунном заболевании печени) нельзя устранить агрессивный иммунитет, но терапия урсодезоксихолевой кислотой может замедлить болезнь, и продолжительность жизни пациента будет такой же, как в среднем в популяции.

«Соединительная ткань не выполняет работу за клетки печени, но до определенного момента оставшиеся гепатоциты способны справляться со своими задачами. Это состояние называется компенсированным циррозом, с ним человек может прожить в среднем около 12 лет. Но без лечения в какой-то момент процесс доходит до точки невозврата, оставшиеся клетки уже не в состоянии работать «за себя и за товарища». Наступает декомпенсация, развивается печеночная недостаточность. И при декомпенсации продолжительность жизни резко сокращается и составляет в среднем около двух лет даже на фоне медикаментозной терапии», — добавила Прашнова.

Подробнее о том, какие болезни печени грозят россиянам и можно ли прожить со здоровой печенью до старости — в материале «Газеты.Ru».

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