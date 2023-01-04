На Калифорнию обрушились мощный шторм и ливни

Сильный ветер и ливни могут угрожать жителям Калифорнии. Об этом сообщает AFP.

Экстремальная погода началась во вторник. Обычно засушливый запад Соединенных Штатов в последние недели подвергся серии штормов, которые обрушились на побережье, в результате чего в некоторых частях страны выпало почти рекордное количество осадков. Теперь из Тихого океана в среду и четверг должны прийти новые крупные штормы, и метеорологи говорят, что любой, кто живет на их пути, должен быть к этому готов.

«Вероятно, это будет одна из самых эффективных крупномасштабных штормовых систем, которую метеорологи видели за долгое время», — написал один из синоптиков Национальной метеорологической службы. — Ожидаются широкомасштабные наводнения, размытие дорог, обрушение склонов холмов, падение деревьев, массовые отключения электроэнергии, сбои в торговле и, что самое худшее, человеческие жертвы».

Некоторые районы северной Калифорнии уже пострадали от сильного шторма, обрушившегося в канун Нового года, вызвавшего оползни и перебои в подаче электроэнергии, поскольку дамбы были прорваны, а дороги затоплены. Известно, что по меньшей мере один человек погиб, оказавшись в затонувшем автомобиле. В Сан-Франциско 31 декабря выпало почти 14 сантиметров осадков, что стало вторым самым дождливым днем ​​во всей истории города.

«Сильная штормовая система и атмосферная река принесут в регион широкомасштабные умеренные и обильные дожди, а также сильные ветры со среды по четверг. Это увеличит угрозу масштабных наводнений и ущерба от ветра в районе залива и центральной части побережья», — написала погодная служба Калифорнийского залива в Twitter. Служба заявила, что люди, живущие угрожаемых районах, должны иметь наготове «дорожную сумку», чтобы они могли быстро эвакуироваться, и предупредило об опасности распутицы и каменных оползней возле холмов.

Сильный дождь в низинах превратится в сильный снегопад над горами по мере того, как влажный воздух будет подниматься вверх. Ожидается, что над Сьерра-Невадой выпадет до 1,2 метра снега.