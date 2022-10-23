Биологи предложили включать астронавтам гены, защищающие от космической радиации

Ученые из Северо-Западного университета выявили генетические варианты, связанные с чувствительностью клеток к облучению радиацией. Исследование опубликовано в журнале Clinical Cancer Research.

Изучая опухоли 27 различных типов рака, исследователи с помощью вычислительного алгоритма выявили 92 гена с 400 уникальными мутациями, которые, предположительно, влияли на чувствительность к радиации. Затем они протестировали влияние облучения на человеческих клетках с этими мутациями, а также на человеческих опухолях, выращенных у мышей.

Множество раковых опухолей до сих пор лечат курсами лучевой терапии. Генетический тест позволит назначать высокие дозы более устойчивым опухолям и низкие дозы менее чувствительным видам рака, тем самым повысив эффективность лечения и снизив токсичность.

Кроме того, радиация представляет большую проблему для будущих космических путешественников. Ученые считают, что потенциально возможно на время активировать определенные гены у астронавтов для защиты от радиации в космосе.

Также полученные данные помогут лучше понять, как геном человека взаимодействует с радиацией от почвы, воздуха, некоторых строительных материалов и пищи.