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Россия может отказаться от использования иностранных спутников

Известия: космическая связь должна быть обеспечена только российскими спутниками

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Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития планируют к 1 марта рассмотреть вопрос об отказе использования иностранных спутников связи и перехода только на российские спутники, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Не у дел могут остаться спутниковые группировки, по которым возможно подключение к интернету по технологии VSAT. Сообщается, что инициатором этого ограничения выступила ФСБ — она выступает против продления разрешения на использование необходимых для этого частот.

В законопроекте предусмотрена необходимость рассмотреть «дальнейшее использование на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств».

Ранее китайский спутник назвали кошмаром для США.

Китайский спутник «Пекин-3» сделал рекордно качественные снимки американских городов. Спутник с искусственным интеллектом делает четкие снимки из космоса в сверхвысоком разрешении с невиданной ранее скоростью, очень быстро перенастраиваясь на новые объекты.

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