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В Роскосмосе оценили приземление «киноэкипажа»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил на отлично организацию и полет «киноэкипажа» на орбиту. Об этом сообщается в эфире Первого канала.

«Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно, как мы говорим. Все отлично, на твердую пятерку», — подчеркнул Рогозин.

По словам главы государственной корпорации, командир экипажа Олег Новицкий уже выпил березовый сок, ранее заказанный к месту посадки. При этом супруга российского космонавта уже подготовила белорусский хлеб и сало.

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18». Они приземлись в казахстанской степи. Новицкого, Пересильд и Шипенко извлекли из спускаемого модуля и проверили их самочувствие. Все они чувствуют себя хорошо.

«Киноэкипаж» больше недели пробыл на Международной космической станции, где шли съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». Съемочной процесс стартовал еще на подлете к МКС.

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