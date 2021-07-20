Ученые нашли возможный путь проникновения коронавируса в мозг

Нейробиолог Джозеф Глисон и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг, сообщает EurekAlert.

Ученые ввели перициты — специализированные клетки, которые обволакивают кровеносные сосуды и несут рецептор SARS-CoV2 — в трехмерные культуры нервных клеток (органоиды мозга), чтобы создать «ассамблоиды», более сложную модель стволовых клеток человеческого тела. Таким образом, специалисты могли увидеть потенциальный путь проникновения коронавирусной инфекции в клетки мозга.

Сначала исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 инфицировал перициты, а после привел к повсеместному повреждению. Выяснилось, что основной мишенью «вторичного» инфицирования являлись астроциты — клетки в головном и спинном мозге.

По мнению Глисона, кровеносные сосуды являются весьма вероятным путем проникновения коронавируса в мозг, по которому инфекция сначала инфицирует перициты, после чего распространяется на другие типы клеток мозга.

При этом инфицированные перициты могут стать причиной воспаления кровеносных сосудов и в результате спровоцировать тромбоз, инсульт и другие осложнения, которые часто проявляются у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее врачи выяснили, что мужчины могут заражаться коронавирусом чаще женщин из-за особенностей работы иммунитета.