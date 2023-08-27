«Я не хочу учиться!» Как помочь ребенку подготовиться к учебному году

Уже на следующей неделе тысячи детей пойдут в школу, что часто после летних каникул тяжело дается и ученикам, и их родителям. Среди проблем — сбитый режим, нежелание учиться, агрессия, эмоциональная нестабильность и ослабленный из-за стресса иммунитет. О том, как справиться с этими проблемами, составить расписание, восстановить режим и поддержать ребенка, «Газете.Ru» рассказала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина.

– Совсем скоро дети пойдут в школу, но часто это сопровождается проблемами — как для ребенка, так и для родителя. С чем могут столкнуться родители в начале учебного года?

— Их можно условно разделить на три группы: эмоциональные (аффективные), телесные (соматические) и поведенческие.

К проблемам эмоционального характера можно отнести плаксивость, подавленность, плохое настроение, беспокойство и эмоциональные качели. На соматическом уровне у ребенка может подниматься температура, он может заболевать ОРВИ из-за ослабленного иммунитета. Также стресс проявляется в виде головных болей, проблем с ЖКТ, тошноты и общей истощенности детского организма.

Поведение детей в начале учебного года тоже может измениться. Они могут буквально ходить за родителями по пятам, протестуя: «не хочу идти в школу», «не хочу вставать». У подростков нередко происходят акты агрессии.

Все эти изменения — не повод бить тревогу. Поговорите с ребенком: спокойно выясните, что его беспокоит. Если справиться самостоятельно не удается, обратитесь за помощью к психологу. Важно: если соматические проявления стресса регулярны, это повод пройти обследования профильных врачей и исключить проблемы со здоровьем.

— После каникул у детей часто сбит режим — как его можно восстановить?

— Самое главное – восстанавливать режим сна и бодрствования плавно. Ежедневно сдвигайте время отхода ко сну и пробуждение на 20-30 минут раньше. Например, если ребенок ложился в 23:00, а вставал в полдень, то в первый день постарайтесь уложить его в 22:30, а разбудить в 11:30.

Добавьте спокойные вечерние прогулки: свежий воздух поможет организму подготовиться ко сну. Не стоит на ночь играть в компьютерные игры или смотреть мультики: это стимулирует нервную систему и препятствует засыпанию.

— О чем говорит нежелание учиться?

— Существуют несколько причин. Во-первых, нужно учитывать когнитивные (познавательные) возможности ребенка. В классе все дети разные, их интеллектуальные возможности отличаются. Грамотный нейропсихолог или психолог может помочь скорректировать учебную нагрузку исходя из возможностей ребенка.

Во-вторых, загляните в расписание школьника. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка были два-три часа свободного времени ежедневно.

В-третьих, узнайте: возможно у ребенка проблемы в классе. Поговорите о друзьях и об учителях. Трудности в построении коммуникации могут мешать получать удовольствие от школы.

И в-четвертых, прислушайтесь к разговорам дома: за ужином вы интересуетесь чем-то, кроме того, как прошел день в школе и какие оценки в дневнике сегодня? Не делайте учебу центральной темой для обсуждения. Помните, что страх не оправдать ожидания может вызывать тревогу и пошатнуть рвение к знаниям.

– Что нужно делать родителю, если ребенок не хочет учиться?

— Родители часто реагируют негативно на слова «я не хочу учиться», нервничают, пытаются переубедить или сразу бегут к психологу. За всеми этими действиями — переживания и тревога. Но с позиции ребенка это воспринимается как непонимание.

Важна нормализация чувств: не хотеть в школу — нормально. Вспомните о технике валидации. Это — способ показать, что все, что происходит с ребенком, нормально, он имеет право на любые мысли и эмоции. Будьте готовы к тому, что после принятия эмоций ребенок не побежит в школу вприпрыжку. Важно показать, что родители всегда готовы понять и поддержать. Если в школе ребенка ждут трудности, то дома у него есть сплоченная команда, которая слышит и принимает его эмоции и чувства. Расскажите на своем примере, как вам после отпуска не хочется возвращаться на работу и как вы настраиваете себя в первые дни.

Личный пример — отличная мотивация. Ребенок не хочет читать? Ответьте себе на вопрос, когда он последний раз видел вас с книгой в руке?

Есть еще несколько хитростей. Во-первых, не стоит в августе вести детей на образовательные курсы или записывать к репетиторам: помните, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Попробуйте ввести в ежедневную рутину летнее чтение, например. Читайте вместе, обсуждайте прочитанное: совместите приятное с полезным. Во-вторых, займитесь подготовкой к новому учебному году. В магазине предложите школьнику сделать выбор самостоятельно: это поможет развить его автономность.

— Как составить расписание для школьника так, чтобы он отдохнул, а учеба не пострадала?

— После уроков у ребенка должны быть час-полтора свободного времени. Занятия спортом лучше ограничить до двух-трех раз в неделю — этого вполне достаточно. Выходные дни ребенок должен проводить без домашних заданий и репетиторов. Суббота и воскресенье — дни для восстановления и отдыха. Чтобы ребенку не приходилось делать домашнее задание на выходных, приучите его к системности в рабочие дни: заниматься уроками лучше в одно время и в одном месте.

— Некоторые специалисты советуют школьникам за две-три недели до начала занятий составить список из семи–десяти целей и сопутствующих задач на предстоящий учебный год, чтобы включиться в процесс обучения. Такая техника работает?

— Эта техника основана на методике целеполагания. Она может быть эффективной, но есть нюансы. Родителям важно знать программу ребенка на год по всем предметам и найти практическую значимость в каждой из целей: например, изучить все темы в учебнике по алгебре бессмысленно, а суметь рассчитать нужное количество краски для ремонта в своей комнате — подойдет. Если профессия врача и помощь людям — ценность для ребенка, то вряд ли он будет прогуливать уроки химии и биологии.

Попробуйте поставить несколько полезных для ребенка целей на учебный год. Например, договоритесь о самостоятельном выполнении домашнего задания. Проговорите ценность: ребенок будет чувствовать себя более взрослым, а у родителя освободится время, чтобы провести его с ребенком не над учебником.

— Как помочь ребенку в течение учебного года справиться со стрессом?

— Для начала важно понять, что вызывает стресс у ребенка. Помните, что к середине и концу года ребенок истощен.

Скорректируйте то, на что вы в силах повлиять: например, сократите количество занятий с репетитором или отмените одну из тренировок. Понаблюдайте за ребенком: обратите внимание на его стратегии преодоления стресса, спросите, что он чувствует в сложных ситуациях, какие шаги предпринимает. Почитайте о техниках совладания со стрессом сами, при необходимости обратитесь к специалисту.

Если ребенок испытывает стресс перед контрольной, посоветуйте ему представить свои эмоции не как монстра, который пугает двойкой, а как друга, который советует сконцентрироваться на подготовке.