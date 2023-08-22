Военная подготовка и трудовое воспитание. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года российские дети начнут учиться по единой Федеральной программе с утвержденным «золотым стандартом» знаний. В школах появятся новые предметы, включая военную подготовку, трудовое воспитание и профориентацию. Кроме того, теперь школьники смогут окончить школу не только с золотой, но и с серебряной медалью. Что еще изменится в новом учебном году в сфере школьного образования — в материале «Газеты.Ru».

Золотой стандарт знаний

Важнейшее изменение, которое ждет российские школы с 1 сентября – введение федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП), в соответствии с которой школьники всех учебных заведений будут изучать одинаковый материал и учиться по одним и тем же учебникам.

До этого года школы выбирали программу обучения и учебные пособия на свое усмотрение. Поэтому многие дети при переходе в другую школу могли столкнуться с незнакомым или более сложным материалом и пробелами в знаниях из-за различий в программах. Теперь это будет невозможно. При этом право на разработку собственных программ у школ останется. Однако их содержание не сможет быть ниже «золотого стандарта».

Кроме того, единая программа закрепляет необходимость соответствия заданий ЕГЭ с содержанием учебников. Благодаря этому школьники не столкнутся на экзамене с вопросами, которых нет в программе.

Вводить «золотой стандарт» в школах будут постепенно, а завершить переход полностью планируется в течение двух лет. В новом учебном году внедрение ФООП начнется по шести предметам: русскому языку, истории, обществознанию, литературе, географии и ОБЖ.

При этом из перечня обязательных предметов в рамках программы исключат право, экономику, экологию, астрономию, естествознание и предмет «Россия в мире». А кроме алгебры и геометрии в школах появится курс «Вероятность и статистика». Вместе с этим на уроках обществознания, литературы и истории теперь будут изучать еще и противодействие коррупции, на биологии – биотехнологии и генетику, а на физике – квантовые и нанотехнологии.

Изменятся и уроки истории. Предмет начнут преподавать по новому учебнику. В нем, по заявлению министра просвещения Сергея Кравцова, «во главу угла в том числе мировой истории поставили историю нашей страны» и избавились от европоцентризма. Также в учебник добавлены события Крымской весны и спецоперации, а на страницах размещены QR-коды со ссылками на источники.

«Моя школа» для всех

С 1 сентября обязательной к использованию по всей стране станет федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа». До нового учебного года ФГИС работала в тестовом режиме только в 15 регионах России, теперь ее применение станет массовым.

В системе учителям, школьникам и их родителям доступны электронные дневники и журналы, расписание уроков, электронные библиотеки с учебниками, материалами к урокам и другим образовательным контентом, а также онлайн-курсы и множество других сервисов.

Изменения в ОГЭ и ЕГЭ

Изменения в сдаче государственных экзаменов в этом году касаются выпускников и девятых, и одиннадцатых классов. Теперь подать заявление на участие в итоговой аттестации можно дистанционно, а при наличии уважительной причины у выпускников появится возможность менять перечень предметов и сроки сдачи экзаменов.

Что касается ОГЭ, с 1 сентября 2023 года итоговое собеседование тоже можно будет пройти онлайн, а его дату перенесут с первого рабочего понедельника мая на третий понедельник апреля.

Конкретизировали к новому учебному году и правила обработки, и проверки экзаменационных работ. Так, в основной период школьники должны получить результаты не позднее чем через десять календарных дней после проведения экзамена. В досрочный, дополнительный периоды и в резервные сроки – не позднее чем через пять календарных дней после сдачи.

Также девятиклассники, которые не смогли сдать ОГЭ по выбранным предметам даже в период последней сентябрьской пересдачи, в следующем году смогут изменить перечень дисциплин, которые будут сдавать.

Участники ЕГЭ с 1 сентября получат возможность менять уровень экзамена по математике с базового на профильный и наоборот. Также они смогут менять и дополнять перечень предметов, выбранных для прохождения аттестации. Однако сдавать по ним экзамен придется в резервные сроки. То же касается и выпускников прошлых лет.

Кроме того, одиннадцатиклассники теперь будут писать итоговое сочинение (изложение) во вторую среду апреля, а срок проверки экзаменов по информатике сократится с четырех до двух календарных дней.

Серебряные медали для хорошистов

С 1 сентября всем «хорошистам» снова будут выдавать серебряные медали, которые отменили в 2014 году. Чтобы получить награду «За особые успехи в учении» II степени, нужно закончить год без троек и иметь в аттестате не более двух четверок.

Обладатели серебряной медали смогут получать преференции и несколько дополнительных баллов при поступлении, однако сколько конкретно пока неизвестно, решение об этом примут в новом учебном году.

Военная подготовка на ОБЖ

В новом учебном году претерпят изменения и уроки «Основ безопасности жизнедеятельности» или ОБЖ. Так в рамках дисциплины для учеников десятых и одиннадцатых классов будет введен внеурочный курс начальной военной подготовки или НВП. Школьники будут изучать основы стрельбы и боевого применения беспилотников, строевую подготовку, а также учиться обращаться с оружием и гранатами, и оказывать первую помощь.

При этом сама школа сможет выбрать курс ОБЖ по своему усмотрению – он может быть базовым или усовершенствованным с элементами НВП.

Трудовое воспитание

Вступит в силу в новом учебном году и новый закон об обязательном трудовом воспитании школьников. В соответствии с ним школы смогут привлекать учеников к общественным работам без согласия их родителей.

Так, дети, по просьбе учителей, но в добровольном порядке, должны будут дежурить в классах и столовых, помогать в библиотеках, выходить на «субботники», чтобы убрать пришкольную территорию и прибираться в классе. Также в соответствии с законом учеников можно будет привлекать к участию в различных добровольческих и патриотических акциях.

Обязательная профориентация

Каждую неделю с 1 сентября в школах будут проводиться обязательные внеурочные занятия по профориентации «Россия – мои горизонты» для учеников с шестого по одиннадцатый класс. Количество часов под занятия в течение года каждое учебное заведение выбирает самостоятельно из трех вариантов: их может быть 40, 60 или 80.

При этом школьникам будут не только рассказывать о разнообразии профессий, но и возить их на экскурсии на различные предприятия и организации допобразования по выбору самих учеников, а также организовывать для них встречи с представителями разных профессий.