Ученые выяснили, когда древние люди начали формировать ландшафт

Древние люди меняли местность вокруг себя еще 125 тыс. лет назад, считают нидерландские ученые. В Германии они нашли следы, которые могут указывать на выжигание лесов, чтобы освободить территорию для проживания. Ранее считалось, что подобным образом люди стали поступать лишь около 10 тыс. лет назад, но новые свидетельства показывают, что уже неандертальцы могли менять ландшафт.

До сих пор считалось, что люди начали формировать свою среду обитания лишь около 10 тыс. лет назад, когда занялись сельским хозяйством и стали вырубать леса для создания полей. По мнению многих археологов, это могло произойти гораздо раньше, но достаточных свидетельств этому не было. Теперь их предоставили палеонтологи Лейденского университета — раскопки на немецком угольном карьере и исследование близлежащих территорий показало, что более 100 тыс. лет назад неандертальцы, вероятно, уже прикладывали руку к уничтожению деревьев, в частности, с помощью пожаров, чтобы расчистить себе место для жизни. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Science Advances.

«Археологи уже давно задаются вопросами, как давно и каким образом человек вмешивается в экосистемы нашей планеты. Мы все чаще видим очень ранние, в целом слабые признаки этого»,

— говорит профессор археологии Вил Роброкс, один из авторов работы.

Но эти признаки оказались гораздо более явными в карьере по добыче бурого угля вблизи города Галле в Германии. Археологические исследования в этом карьере, Ноймарк-Норд, проводились в течение последних нескольких десятилетий, и, наряду с огромным количеством данных о ранней окружающей среде, ученые находили многочисленные следы деятельности неандертальцев.

«Среди прочего, мы нашли останки сотен убитых животных, окруженные многочисленными каменными орудиями и огромным количеством остатков древесного угля», — сообщает Роброкс.

Исследования велись на территории, которая 125 тыс. лет назад была лесным массивом, где обитали лошади, олени и крупный рогатый скот, а также слоны, львы и гиены. Этот смешанный лиственный лес простирался от Нидерландов до Польши. В нескольких местах в этом районе были озера, и на берегах некоторых из них были найдены следы присутствия неандертальцев, объясняет Роброкс. В то время, когда там появились эти неандертальцы, деревьев стало намного меньше, в частности из-за пожаров, и у неандертальцев появилось больше места для заселения.

Неизвестно, в какой степени неандертальцы приложили руку к этим пожарам — возможно, те возникли сами по себе. Однако ученые обнаружили достаточное количество следов костров, чтобы считать, что неандертальцы могли спровоцировать пожары как минимум случайно, а не исключено и что вполне осмысленно. Кроме того, даже если они не были причастны к первоначальному выгоранию леса, они веками сохраняли освободившуюся территорию, не давая вырасти здесь новым деревьям.

«Вопрос был в том, выгорел ли лес из-за гоминин, или гоминины пришли потому, что здесь освободилось место? Теперь мы нашли достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что охотники-собиратели не давали этой территории зарасти в течение как минимум 2000 лет», — говорит Роброкс.

На освобожденной территории неандертальцы строили жилища, изготавливали инструменты, собирали дрова и разводили костры, разделывали мясо.

«Возможно, неандертальцы жили более крупными и менее мобильными группами, чем это принято считать», — говорит Роброкс.

Не исключено, что большую роль сыграло потепление, которое около 150 тыс. лет назад освободило ото льда многие богатые ресурсами территории, такие как Ноймарк-Норд.

Сравнительные исследования показали, что вблизи аналогичных озер в этом районе, где бродили те же животные, но где нет признаков присутствия неандертальцев, густая лесная растительность оставалась практически нетронутой.

Более ранние исследования показывают, что гоминины пользовались огнем уже около 400 тыс. лет назад, и передавали знания о нем собратьям из других групп.

«Мы не должны удивляться, если в ходе будущих исследований найдем следы, указывающие, что гоминины оказывали серьезное влияние на окружающую среду гораздо раньше, по крайней мере, в локальном масштабе», — считает Роброкс.

Результаты нового исследования важны не только для археологии, отмечают ученые, но и для дисциплин, связанных, например, с восстановлением природных ресурсов. Также результаты показывают ранних охотников-собирателей в новом свете — они не просто бродили по территории, питаясь тем, что попадется под руку, а формировали ландшафт вокруг себя, создавая условия получше.