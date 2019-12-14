Открытие ученых: что вызывает бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета. Исследование было опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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От бессоницы страдают около 30% людей, отмечают авторы работы.

«Для лечения используется когнитивно-поведенческая терапия или определенные препараты, но такое лечение может быть дорогим или иметь побочные эффекты, — говорит Джеймс Гангвиш, ведущий автор исследования. — Выявив другие факторы, приводящие к бессоннице, мы сможем найти простые и недорогие способы бороться с ней с меньшим количеством возможных побочных эффектов».

Исследователи следили за рационом более 30 тыс. женщин в постменопаузе — те на протяжении нескольких лет заполняли дневники питания. Как оказалось,

чем больше в их рационе было рафинированных углеводов, особенно сахара, тем чаще у них после менопаузы развивалась бессонница.

Те, кто потреблял много овощей и фруктов (но не фруктовых соков), страдали от бессонницы реже.

Разные виды углеводов по-разному повышают уровень сахара в крови, поясняют исследователи. Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис, сладкая газировка, имеют более высокий гликемический индекс и приводят к скачку сахара в крови.

«Когда уровень сахара в крови повышается быстро, организм реагирует высвобождением инсулина, и в результате этого снижение уровня сахара в крови может привести к выделению адреналина и кортизола, которые могут мешать сну», — поясняет Гангвиш.

Фрукты тоже содержат сахар, но пищевые волокна в них в них замедляют скорость его всасывания, поэтому резкого скачка сахара не происходит. Однако во фруктовых соках этих волокон нет, поэтому их тоже можно отнести к рафинированным углеводам.

Такие изменения в уровне сахара в крови после потребления углеводов происходят не только у женщин в менопаузе, поэтому результаты исследования можно распространить и на другие группы людей, считают авторы работы. В дальнейшем они собираются выяснить, получится ли справиться с бессонницей, ограничив в рационе рафинированные углеводы.

Основная причина бессонницы — стрессы и психические расстройства.

Также ее могут вызвать заболевания с выраженным болевым синдромом и другими неприятными ощущениями (зуд, жар и т. п.). К бессоннице приводит прием некоторых лекарств, также проблемы со сном встречаются у подростков и пожилых людей.

Как показал проведенный китайскими исследователями метаанализ 15 работ, посвященных бессоннице, она значительно повышает риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Также бессонница нарушает процессы образования костной ткани, что особенно опасно для детей и подростков, чей скелет еще не сформировался до конца. Но и взрослым нарушенный остеогенез грозит проблемами со здоровьем, повышая риск переломов и развития остеопороза. Нарушения сильнее выражены у пожилых людей.

Кроме того, нехватка сна влияет на обмен веществ, замедляя его и приводя к набору лишнего веса.

Даже одна бессонная ночь приводит к росту тревожности.

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что ночь без сна приводит к значительному снижению активности медиальной префронтальной коры, связанной с процессами запоминания. Зато активизируются глубокие эмоциональные центры мозга – миндалина и островковая доля.

Лечение бессонницы зависит от ее причины. Оно может включать лечение основного заболевания, отказ от вызвавших ее препаратов, работу с психотерапевтом, коррекцию циклов сна. Минимизировать риски развития бессонницы позволяет здоровый образ жизни — отказ от курения, алкоголя, кофеина и других стимуляторов перед сном, умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание.

Спать следует ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше отказаться от серьезных умственных и физических нагрузок. Спальню следует проветрить, освещение свести к минимуму (выключить ночники, телевизор). Хотя несоблюдение правил гигиены сна редко является основной причиной бессонницы, оно может усилить расстройства сна, вызванные другими причинами, или повлиять на процесс лечения.