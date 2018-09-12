Эхо войны: почему не помирились Россия и Япония

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами «до конца года и без всяких предварительных условий». По словам Путина, такая идея пришла ему в голову спонтанно. Японская сторона пока не готова к мирному договору. До подписания соответствующего договора «должен быть решен вопрос северных территорий», приводит Reuters слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги. Так в Токио называют острова Итуруп и Кунашир в Большой Курильской гряде, а также Шикотан и группу островов Хабомаи в Малой Курильской гряде.

В свою очередь, Путин предложил решить все спорные моменты уже после заключения соглашения о мире.

Реклама

Проблема государственной принадлежности нескольких островов на Курилах уходит корнями во времена Второй мировой войны. Ее завершала советско-японская война. Широкомасштабный конфликт между этими державами вызревал долго. Два крупных вооруженных столкновения состоялись на озере Хасан (в 1938 году) и у реки Халхин-Гол (1939).

Уже во время Великой Отечественной советское правительство дважды всерьез опасалось нападения японцев — в первые месяцы войны до их атаки на базу Перл-Харбор (7 декабря 1941 года) и летом и осенью 1942-го.

Японское командование, безусловно, имело планы вторжения в СССР, однако не было уверено в успехе и высоко оценивало мощь неприятеля, который, к тому же, в сентябре 1941-го добавил к уже существовавшему Дальневосточному фронту Забайкальский фронт. Сковав крупные советские силы, японцы все равно оказывали неоценимую услугу Адольфу Гитлеру. Но атаку 22 июня не поддержали.

По мнению британского историка Александра Верта, приведенному в его книге «Россия в войне 1941-1945»,

после Сталинграда и в связи с тем, что война на Тихом океане развивалась вовсе не так успешно, как ожидали японцы, нападение на Советский Союз на востоке было «отложено».

В 1943-1944 годах между государствами сохранялись дипломатические отношения.

Вопрос войны с Японией вновь обрел актуальность в феврале 1945 года, когда в ходе Ялтинской конференции союзники вынудили Иосифа Сталина взять твердые обязательства по нейтрализации последнего оставшегося важного представителя фашистского блока. Усилия Красной армии должны были существенно приблизить окончание Второй мировой, которое в противном случае планировалось на 1946-1947 гг. Неофициально вступление СССР в новый конфликт рассматривалось союзниками в качестве платы за поставки по ленд-лизу.

Американцы были рассержены на Японию за атаки на Тихом океане. Плюс японские солдаты шокировали союзников зверствами по отношению к китайскому населению, особенно к женщинам, которых многие самураи насиловали, убивали и затем съедали. Конкретные примеры таких действий приводятся в труде Энтони Бивора «Вторая мировая война». Над своими пленниками, среди которых были и военные США, Великобритании и других стран, японцы не только измывались, но и ставили опыты: заражали их инфекциями, резали без анестезии.

Объявление войны единственному сохранявшему боеспособность противнику состоялось ровно через три месяца после капитуляции Германии – 8 августа 1945-го. Против миллионной Квантунской армии были сформированы три фронта — Забайкальский (маршал Родион Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал Кирилл Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал Максим Пуркаев) — общей численностью 1,5 млн человек под общим командованием маршала Александра Василевского. Советские войска поддерживали части армии Монгольской народной республики.

Наступление началось через два дня после американской бомбардировки Хиросимы и перед атакой на Нагасаки. Япония существенно уступала СССР в качестве военной техники.

Ее танки и самолеты сильно устарели — они оставались на уровне конца 1930-х и не могли успешно противостоять современным советским машинам.

Японское руководство понимало неминуемость поражения. Соперничество окончилось разгромом Квантунской армии: ее потери составили 84 тыс. человек убитыми и около 600 тыс. взятыми в плен против 12 тыс. погибших у Советского Союза. Красноармейцы захватили Курилы и южную часть Сахалина – состоялся своеобразный реванш за унижение Русской императорской армии в 1905 году.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, хотя локальные боестолкновения продолжались до 5 сентября на островах и до 10-го — на континенте. Сталин вернул стране земли, потерянные Николаем II 40 годами ранее: это южный Сахалин, а также уступленную японцам по Петербургскому договору 1875 года «об обмене территориями» основную группу Курильских островов и закрепленные за Японией Симодским договором 1855 года южные Курилы. Именно эти острова японские власти не признавали владениями СССР и в дальнейшем России.

Из-за неразрешенного конфликта мирный договор по итогам советско-японской войны так никогда и не был подписан. Состояние военного времени между странами официально прекратила Московская декларация 1956 года.

Ради достижения полноценного мира первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. При таком раскладе противоположная сторона отказывалась бы от претензий на Итуруп и Кунашир.

Категорически против этого выступили США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

Вопрос принадлежности спорных островов заморозился почти на 40 лет и вновь был включен в повестку в начале 1990-х. Писатель Александр Солженицын предлагал Борису Ельцину продать острова японцам и так избавиться от проблемы. Разговор между ними состоялся во время визита президента России в Вашингтон в 1992 году.

«Я изучил всю историю островов с ХII века. Не наши это, Борис Николаевич, острова. Нужно отдать. Но дорого...»

— утверждал Солженицын, цитату которого приводил в своей статье бывший президентский пресс-секретарь Вячеслав Костиков.

У нового российского МИДа во главе с Андреем Козыревым четкой позиции по Курилам еще не было. Отговорить Ельцина от продажи островов якобы удалось представителям спецслужб из ближнего окружения главы государства. Об этом рассказывал в интервью генерал ФСО Борис Ратников и упоминал в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» тогдашний руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков.

В том же 1992-м был отменен визит Ельцина в Японию. Встреча руководителей держав состоялась только в октябре 1993-го, когда на фоне событий в Москве и изменения геополитической обстановки вопрос потерял первичное значение. Тем не менее, российский президент и глава японского правительства Морихиро Хосокава подписали Токийскую декларацию о российско-японских отношениях. Это был первый комплексный документ между державами, определяющий основные направления развития двусторонних отношений.

Токийская декларация стала основой для переговоров о заключении мирного договора.

В ноябре 1997 года во время неформальной встречи в Красноярске Ельцин и премьер-министр Японии Рютаро Хасимото договорились приложить все усилия, чтобы заключить мир к 2000 году. В январе 1998-го была учреждена комиссия по вопросам подготовки соглашения под патронажем глав МИД. Пока ее намерения реализованы не были.