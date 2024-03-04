«На месте лужайки вырос современный парк»

В 1990-е годы российские города представляли собой печальное зрелище — ветшающее жилье, заброшенные парки, городские улицы, напоминающие восточный базар. Но за 20 лет на смену унылым «панелькам» пришли современные многоквартирные дома с площадками для воркаута. Теперь гулять в парке — это не значит рисковать жизнью. О том, как изменился облик российских городов, — в новой главе проекта «Газеты.Ru» «Россия для людей».

«Вам здесь не положено»

Алексей потерял способность ходить еще в детстве. Врачи обнаружили у него кистозную опухоль в позвоночнике и в срочном порядке отправили мальчика на операционный стол. Вот только после хирургического вмешательства он не смог даже стоять. В конце 90-х Алексей начал пользоваться креслом-коляской. Но его жизнь от этого не сильно изменилась — несколько лет он практически не выходил из дома.

Четверть века назад для человека в инвалидной коляске Санкт-Петербург являл собой неприступную крепость. Тротуары не были оборудованы пандусами, а чтобы попасть в автобус или трамвай нужно было, спешившись, втащить коляску по ступенькам в салон.

Алексей чувствовал себя лишним в мегаполисе. «Тогда это была совершенно другая страна. Недоступная для маломобильных граждан, нецивилизованная», — вспоминает он.

Как-то раз к Алексею приехал погостить друг детства. Приятели решили прогуляться, а потом зайти в кафе. «Моя коляска просто не прошла в дверной проем по ширине. Потом я и вовсе застрял там, — рассказывает мужчина. — Пришел охранник и сказал мне — уходите, здесь не положено».

Эту фразу Алексею довелось услышать не раз. Однажды он поехал с друзьями в сауну. Мужчины засиделись допоздна, но еще можно было успеть на метро. Добравшись до ближайшей станции, друзья попросили сотрудника метрополитена помочь Алексею спуститься на платформу. «Вам здесь не положено», — снова услышал в свой адрес Алексей.

«С подобными ситуациями я сталкивался не раз, — вспоминает он. — И мне всегда объясняли, что человек на коляске не может передвигаться на метро, потому что представляет опасность для других пассажиров. Говорили — а что если коляска на эскалаторе сорвется и полетит вниз?»

Впрочем, в 1990-е годы российские города были опасны не только для маломобильных россиян.

«Одной рукой тащила коляску по ступенькам, другой — держала дочь»

В эпоху СССР жилищное строительство и социальная сфера финансировались по остаточному принципу. Дефицит жилья и детских садов был хроническим. Но после развала страны жизнь в бывших советских городах не стала более комфортной.

В те годы приходилось эксплуатировать до дыр то, что осталось от Советского Союза.

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Наталья переехала в Москву, когда ей было пять лет. В этом городе она закончила школу и институт, влюбилась, вышла замуж и родила ребенка. После свадьбы поселилась у мужа в Бибирево, в многоквартирном доме, который строители сдавали в авральном порядке к Олимпиаде 1980 года. Ни о каком качестве и удобстве для жителей никто тогда не задумывался.

«Погулять мы спускались так: одной рукой тащила коляску по ступенькам, другой — держала дочь», — вспоминает Наталья. — Гуляли по аллее перед домом, на которой не было ни детских площадок, ни скамеек. Летом с друзьями ездили купаться на речку в Пирогово, зимой на горках катались. Вот и был весь наш досуг».

В 2019 году в рамках программы «Мой район» аллею перед домом Натальи благоустроили. Теперь на ее месте разбит Парк Света с велодорожками, скамейками, детскими и спортивными площадками и арт-объектами. «На месте лужайки вырос огромный современный парк», — говорит Наталья.

Программа «Мой район», стартовавшая в 2019 году, не ограничивается благоустройством скверов и парков. В приоритете также развитие городских магистралей, строительство новых и капитальный ремонт старых социальных объектов: поликлиник, школ, спортивных площадок.

«Когда мы говорим о «Моем районе», то подразумеваем, что все услуги, рабочие места, транспорт надо сделать самыми крутыми в мире, потому что у москвичей самые крутые в мире запросы». Сергей Собянин мэр Москвы

Пять лет назад Наталья родила вторую дочь: «Раньше досуга не было никакого, теперь мы не успеваем выбирать, куда пойти — здесь спектакли, там кружки, у тех елки новогодние. Вот это я понимаю разнообразие!»

«В городе чувствуешь себя в безопасности»

Москва, безусловно, лидер в улучшении городской среды. Но за ней начали подтягиваться региональные столицы и небольшие города.

Муниципальный депутат Дмитрий Бойко родился и вырос на юго-западе Санкт-Петербурга, в Красносельском районе. «Когда я был маленький, мы с друзьями просто шатались по улице, — вспоминает он. — Но сейчас у молодежи куда больше выбора досуга. За последние годы появилось много парков, спортивных сооружений, включая крытые катки, теннисный корт, фитнес-клубы с бассейнами, крутые детские площадки».

«Если сравнивать с 1990-ми, сейчас спортивные объекты не застаиваются в ржавчине, а достраиваются и вовремя сдаются в эксплуатацию». Дмитрий Бойко муниципальный депутат

С 2019 года Минстрой РФ рассчитывает так называемый Индекс качества городской среды в 1 117 городах. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360.

По итогам 2022 года Когалым — небольшой город на севере Ханты-Мансийского автономного округа — набрал 223 балла в категории «Средние и малые города (100 – 25 тыс. чел.), находящиеся в условно дискомфортном климате». При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

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Галина вместе с родителями переехала сюда из Белоруссии в 1981 году, когда ей было 13 лет. Тогда Когалым был небольшим поселком при железнодорожной станции. В лес неподалеку местные жители ходили по грибы и ягоды.

В 1986 году Когалыму присвоили статус города. Как и многие другие обитатели «гиблого места» (именно так переводится с языка ханты его название), Галина по окончании школы уехала в другой город. «Мое сердце всегда принадлежало Когалыму, поэтому после учебы в университете я вернулась домой и устроилась работать учителем истории и обществознания, — вспоминает женщина.

Сегодня у Когалыма есть все атрибуты большого города: спортивные комплексы, торговые и культурные центры. В городе открылись филиалы Русского музея и Московского драматического театра.

«Я хожу на работу пешком, идти не дольше 20 минут. И получаю огромное удовольствие. Особенно люблю Рябиновый бульвар, где есть светящиеся лавочки, качели и фонтаны. В городе чувствуешь себя в безопасности. Можно возвращаться домой после работы в 10 вечера и ни о чем не переживать», — рассказывает Галина.

«Первое, что читалось, — это русское слово»

По итогам 2022 года составители Индекса качества городской среды присудили приволжскому Рыбинску 225 баллов в категории «Большой город». И это общая заслуга властей и местных энтузиастов.

На центральных улицах города (Красной, Соборной, Крестовой) в глаза бросаются вывески, выполненные в дореволюционном стиле. Такое оформление придумал фолк-музыкант и композитор Митя Кузнецов, который хотел вернуть исторический облик старинному купеческому городу.

«Идея появилась из музыки. Ко мне приехал друг и попросил создать афишу для постановки «Онегин». Я изучил фотографии дореволюционных российских городов. Мне очень понравились на них уличные вывески — разные, красивые, местами нелепые. Но они формировали свою атмосферу. И первое, что читалось — это русское слово, — рассказывает Кузнецов. — И я подумал, почему бы не повторить это на улице Рыбинска».

«Я изучил фотографии дореволюционных российских городов. Мне очень понравились на них уличные вывески. Мы использовали дореформенную орфографию. Ставка была сделана на живые руки, на ремесленников» Митя Кузнецов житель Рыбинска

Мэрия города поддержала инициативу музыканта, а потом идеей вдохновились и местные арендаторы. «Поначалу многие упирались, но когда все увидели, как стало красиво, сколько приехало туристов, сразу начали делать такие же вывески», — вспоминает Митя Кузнецов. К тому же город компенсировал расходы предпринимателей на изготовление вывесок.

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Обновленные российские города, где древняя история соседствует с современностью, привлекают все больше туристов.

Туристическая Мекка Дагестана — Дербент, возможно, древнейший из ныне существующих городов России.

Еще лет десять назад в городе было невозможно прогуляться по цитадели VIII–XVI веков из списка ЮНЕСКО и крепостным стенам. В 2019 году власти Дербента на конкурсе выбрали мастер-план для преображения города, по которому он расцветает по сей день.

К 2022 году в Дербенте благоустроили исторический центр и все парки, проложили туристический маршрут от цитадели Нарын-кала до Каспийского моря. Власти привели в порядок древнее кладбище Кырхляр и открыли парк имени Низами Гянджеви с большим светомузыкальным фонтанным комплексом.

Благоустраивают и города Сибири. В Красноярске, например, новым символом города стала отремонтированная Правобережная набережная Енисея. В облицовке стен и лестниц использовали натуральный камень.

Работы по возвращению набережной красноярцам велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Одна из ключевых целей нацпроекта — увеличение доли городов с благоприятной средой до 60% к 2024 году (в 2019 году этот показатель был на уровне 25%).

При этом, жители российских городов сами определяют какой сквер, двор или общественное пространство нуждаются в обновлении — любой россиянин старше 14 лет может принять участие в Всероссийском онлайн-голосовании по выбору новых объектов благоустройства. В 2023 году в нем участвовали более 14,2 млн. человек.

«Без исторической архитектуры невозможно создать что-то новое»

Потрясающие виды можно сыскать во многих российских городах. Вот только в 1990-е годы городской пейзаж портила вездесущая наружная реклама, которая буквально оккупировала мегаполисы. Например, в Москве на здании газеты «Известия» (образце конструктивистского стиля) рекламировались пельмени, а вид на Кремль, открывающийся с центральной улицы столицы — Тверской — перекрывали десятки растяжек.

close 100% Антон Денисов/РИА Новости/«Газета.Ru»

Если советского горожанина «наружка» скромно призывала покупать витамины или хранить деньги в сберегательной кассе, то в 1990-х за внимание потенциального покупателя агрессивно боролись продукты и одежда, автозапчасти и раритетные монеты.

Бандиты и бизнесмены выкупали рекламные площади, чтобы поздравить жен и подруг с днем рождения. Подчас рекламные щиты даже становились местом политических баталий. Летом 1999 года на Рублевке и Кутузовском проспекте появились билборды с несколько переиначенной цитатой из «Маленького принца», призывавшие выкорчевывать баоБАБы. БАБ — прозвище одного весьма известного в 90-е годы олигарха, ныне покойного.

В начале 2010-х годов московские власти объявили войну как многочисленным ларькам и палаткам, так и хаотичной наружной рекламе. Были убраны рекламные перетяжки, портящие городские виды. Одновременно с этим администрация запретила размещать рекламу на штендерах, строительных сетках, дорожных ограждениях и на асфальте. Реклама исчезла из Московского метрополитена.

Бороться с навязчивой «наружкой» вслед за столицей начали и в регионах. Так, в Санкт-Петербурге в 2014 году местные власти постановили очистить город от более чем девяти тысяч рекламных конструкций. Огромные стенды и аляпистые афиши убрали с улиц Екатеринбурга, Воронежа, Уфы, Новосибирска и других городов. Также с российских улиц исчезла звуковая реклама, раздражавшая жителей близлежащих домов.

Оставшаяся же реклама стала более дружелюбной к потребителю. Например, при размещении на digital бордах теперь отдельно готовят рекламные макеты для светлого и темного времени суток, чтобы автомобилисты не отвлекались лишний раз на смену кадров. И это регламентировано законодательно.

Ликвидацией визуального мусора дело не ограничилось. Сейчас власти многих российских городов стараются использовать так называемые дизайн-коды. Это своего рода инструкция, где и как должны размещаться и оформляться вывески на фасадах зданий, нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции. Разрабатывается она всегда под конкретный город, единых правил, действующих на территории всей Российской Федерации, тут нет.

И речь идет не только о сугубо эстетических категориях. «Чистая, регламентированная с точки зрения дизайн-кода и рекламы улица становится привлекательной для горожан и для бизнеса, люди идут туда. А если район выглядит аккуратно, то это сказывается и на цене жилья. Так что здесь присутствует и финансовый фактор», — отмечает томский урбанист, автор Telegram-канала «Город не бесит» Дмитрий Поляков.

При этом правила игры не ограничивают владельцев магазинов в использовании своего фирменного стиля. «Дизайн-код не запрещает вешать вывеску, он предполагает, что она, условно, на историческом здании должна быть размером метр на метр. В новых районах могут быть другие нормативы. Или, например, нельзя ставить штендер именно посередине дороги, потому что в него будут упираться пешеходы», — объясняет урбанист.

«Дизайн-код уравнивает в правах частного предпринимателя, который открыл первый магазин, и крупный бизнес, который может себе позволить баннер высотой в 10 этажей. Дизайн-код говорит, что баннер в 10 этажей нельзя, у нас правила одинаковы для всех». Дмитрий Поляков урбанист

Сохранение исторического облика российских городов — это не только борьба с агрессивной рекламой, но и бережное отношение к памятникам архитектуры.

close 100% Евгений Биятов/РИА Новости/«Газета.Ru»

«У нас в стране к проблеме сохранения памятников архитектуры отношение достаточно серьезное. Например, в Москве Департамент культурного наследия следит за тем, чтобы каждое историческое здание получило соответствующий статус, и этот статус запрещает проводить его реконструкцию или снос. При этом, в Москве, да и в других городах, архитектурная мастерская, которая занимается проектированием новых зданий или пытается заниматься реконструкцией исторических зданий, не имеет права заниматься реставрацией. Для этого нужно иметь соответствующую лицензию», — говорит председатель Московского архитектурного общества, член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский.

«Архитектура — это то, что прежде всего на виду, это лицо городов и страны. Нужно знать, что происходило в России, какие шедевры создавались. Без исторической архитектуры невозможно создать что-то новое». Борис Уборевич-Боровский председатель Московского архитектурного общества, член Союза московских архитекторов

С 2011 года в столице отреставрировали более 2 тыс. объектов культурного наследия. Среди них городские усадьбы (особняки Миндовского и Каратаевой — Морозова), памятники промышленной и гражданской архитектуры (Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина), объекты садово-паркового искусства (беседки «Нерастанкино» и «Миловида» в музее-заповеднике «Царицыно») и Северный Речной вокзал.

«Застройщики возводят дома ударными темпами»

Исчезновение агрессивной наружной рекламы отнюдь не главное, что случилось с российскими городами. Качественно иным стал рынок квартир.

«Нового жилья в 1990-е годы строилось в Санкт-Петербурге очень мало. Но главное — это был дикий рынок, особенно в самом начале девяностых годов. Никто, даже профессионалы, особо не представляли, что необходимо сделать для того, чтобы клиент не остался на улице», — вспоминает президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, генеральный директор АН «БЕНУА» Дмитрий Щегельский.

Жилищной ипотеки как таковой не существовало, специализированных организаций на рынке недвижимости тоже, решением квартирного вопроса занимались риелторы. Ответственные риелторы старались помочь своим клиентам, минимизировать для покупателя риски — проверяли выставленные на продажу квартиры, контролировали регистрацию сделки купли-продажи. Но никакой систематизированной системы учета недвижимости, ее правового статуса не существовало.

«Очень многие граждане заключали договор купли-продажи квартиры в девяностые годы, даже не подозревая, что его необходимо зарегистрировать. Подписывали документы и рассчитывались буквально на подоконнике, не дожидаясь регистрации. А подделать документы тогда не составляло труда. Помню случай из 90-х, когда мошенники за один день продали квартиру на улице Латышских Стрелков пяти покупателям. Все они узнали о том, что их обманули, только когда встретились при попытке зарегистрировать эту сделку», — вспоминает Дмитрий Щегельский.

Сейчас проверить статус квартиры можно на сайте «Росреестра».

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и увеличение объемов жилищного строительства — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина.

«Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России — 102,7 млн кв. м. Это здорово! » Владимир Путин Президент России

«Один из главных трендов последних лет — повышение доступности жилья. До 2010 года квартиру могли себе позволить только обеспеченные люди. После происходит активный рост доходов населения и снижение ставок по ипотеке. Последнее позволило с помощью кредитных механизмов людям с более низкими доходами приобретать жилье», — объясняет вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

close 100% Анастасия Диева/ТАСС/«Газета.Ru»

Теперь новостройки — не серые, унылые «панельки», а разноцветные и стилистически выверенные дома авторской архитектуры с улучшенной облицовкой фасадов.

Мария взяла ипотеку три года назад для покупки квартиры в московском районе Бутово. Долго выбирала застройщика по критерию цена/качество. Год назад въехала в новую квартиру. «У нас красивый серо-оранжевый фасад, панорамные окна в подъездах с противовандальной системой. Установлены пандусы, есть маленькие и грузовые лифты, куда удобно заезжать с коляской», — рассказывает женщина.

Во дворах новых жилых комплексов есть все необходимое для семей с детьми: спортплощадки по возрастам, детские площадки. В шаговой доступности находятся хоккейные коробки, футбольные поля, фитнес-клубы и продуктовые магазины.

«Особенно мне удобно, что рядом есть хороший фитнес-клуб. После работы я хожу туда на танцы, а после занятий как можно скорее хочется добраться до постели и отдыхать, — делится девушка. — А если иду туда днем в выходной, то люблю зайти в кофейню, которая находится прямо в моем доме».

Школы, детские сады и поликлиники шаговой доступности в новых микрорайонах возводятся в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году по этой программе в 42 регионах были введены в эксплуатацию 153 инфраструктурных объекта. Теперь новоселам не нужно вставать в очередь в детский сад или отправлять ребенка в школу в другой микрорайон.

«Не сыскать недоступный транспорт»

Кофейня или детсад рядом с домом — одна из примет так называемого «15-минутного города», где основные объекты социальной сферы расположены на дистанции 15-минутной прогулки пешком или на велосипеде. Но современный город невозможно представить без развитой транспортной сети.

Сейчас в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года заявил о необходимости дальнейшего комплексного улучшения системы перевозок, причем не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», — сказал Путин.

Уже в 2024 году в России начнут действовать программы целевого обучения водителей наземного общественного транспорта, а до 2030 года в регионах планируют обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев.

Для Алексея на инвалидной коляске из Санкт-Петербурга, в 90-е «воевавшего» с сотрудниками метрополитена, удобный транспорт — это жизненная необходимость. «Все менялось постепенно. Но заметные изменения произошли после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В метро организовали службу помощи маломобильным гражданам», — рассказывает он.

Сегодня весь транспорт в Санкт-Петербурге — низкопольный, а при необходимости в него заехать с улицы водитель выходит и выдвигает пандус. «Если раньше нужно было искать доступный для маломобильных людей объект в городе, то сейчас не сыщешь недоступный», — резюмирует Алексей.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).