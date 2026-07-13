На Украине назвали главную причину смены правительства

Главной причиной смены правительства на Украине стало то, что на Банковой смирились с отказом от проведения выборов президента осенью и готовятся к тяжелой зиме. Об этом пишет «Украинская правда».

По информации издания, вместо избирательной кампании власти Украины решили провести масштабную перезагрузку кабинета министров.

«Главной причиной стало другое обстоятельство: на Банковой окончательно смирились с тем, что осенью никаких выборов не будет. Зато стране придётся готовиться к, возможно, самой тяжёлой зиме за всё время большой войны. По мнению властей, Россия ещё до наступления холодов будет пытаться максимально добить украинскую энергетику, газодобычу, топливную инфраструктуру – словом, всё, что осталось от энергетической системы», — пишет СМИ.

Издание добавило, что «динамичная подготовка» к зиме станет главной задачей нового правительства.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства. Издание «Страна.ua» отмечало, что правительство Свириденко могли отправить в отставку для смены министра обороны Михаила Федорова, а также из-за расследования против нее Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

13 июля издание «РБК-Украина» также написало, что российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС) могли стать одной из причин смены правительства на Украине, а грядущая зима будет для Украины еще хуже, чем предыдущая. Кроме того, 12 июля Зеленский написал, что Киев столкнулся с «новыми вызовами» из-за российских ударов по украинским АЗС.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко, вероятно, займет должность посла Украины в США. Также он рассказал, что кадровые назначения могут случиться 15-16 июля. Источники издания «Страна.ua» назвали председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Украины.

Ранее стало известно, как могут распределиться посты в новом правительстве Украины.