Зеленский признал проблему с российскими ударами по украинским АЗС

Украина столкнулась с «новыми вызовами» из-за российских ударов по украинским автозаправочным станциям (АЗС). Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

«Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам», — заявил он.

Зеленский также рассказал о встрече с главой председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Корецким, вместе с которым он обсудил, какие шаги нужны Украине для «большей устойчивости». Источники издания «Страна.ua» назвали Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра страны после того, как стало известно об уходе с должности Юлии Свириденко.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) отметил, что российские удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины являются для страны «огромной проблемой».

11 июля агентство ТАСС со ссылкой на украинские данные сообщило, что около 200 автозаправочных станций были уничтожены на территории Украины с начала мая.

В частности, в конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в результате чего повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области, а в Запорожской области были уничтожены фуры и локомотив с топливом, которые использовались для нужд ВСУ.

Также 11 июля РИА Новости сообщало, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская армия будет наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.

Ранее одна из областей Украины осталась без АЗС.