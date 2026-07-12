Стало известно, какую должность займет Свириденко после ухода с поста премьера Украины

Железняк: Свириденко после ухода из правительства станет послом Украины в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки, скорее всего, займет должность посла страны в США. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что смена главы дипломатической миссии в Вашингтоне — это вынужденный шаг. В то же время парламентарий назвал его логичным в нынешней ситуации.

«В общем, скоро вы все сами увидите», — добавил Железняк.

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Юлия Свириденко покинет пост премьер-министра страны. Также глава государства анонсировал обновление всего состава правительства. По его словам, Киев столкнулся с «новыми вызовами и задачами». В частности, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных регионах, по которым наносятся удары. Зеленский отметил, что в связи с этим Украина должна изменить свою «политическую стратегию».

Как рассказал глава государства, он уже обсудил данный вопрос с самой Свириденко. Зеленский заверил, что кадровые перестановки в кабинете министров будут проведены совместно с парламентариями.

Ранее Свириденко перечислила, что должна получить Украина по итогам конфликта с Россией.