Стал известен главный кандидат на пост премьер-министра Украины

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

Издание указало на то, что Зеленский 12 июля в своем Telegram-канале опубликовал с ним фото и поблагодарил за работу во главе «Нафтогаза» и «Укрнафты».

«Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером», — пишет СМИ.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ближайшее время собирается обновить правительство страны, а премьер-министр Юлия Свириденко уйдет в отставку. Также Зеленский сообщил о намерении сменить руководство правоохранительных органов Украины.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал, что среди возможных кандидатур на должность премьера фигурируют министр энергетики страны Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Михаил Федоров или мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, Железняк сообщил, что Свириденко, вероятно, займет должность посла Украины в США.

Ранее стало известно, когда Украина сможет начать производить Patriot.