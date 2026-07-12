Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
 (обновлено  )
Политика

Стал известен главный кандидат на пост премьер-министра Украины

Страна.ua: новым премьером Украины может стать бизнесмен Корецкий
sergii.koretskyi.page/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

Издание указало на то, что Зеленский 12 июля в своем Telegram-канале опубликовал с ним фото и поблагодарил за работу во главе «Нафтогаза» и «Укрнафты».

«Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером», — пишет СМИ.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ближайшее время собирается обновить правительство страны, а премьер-министр Юлия Свириденко уйдет в отставку. Также Зеленский сообщил о намерении сменить руководство правоохранительных органов Украины.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал, что среди возможных кандидатур на должность премьера фигурируют министр энергетики страны Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Михаил Федоров или мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, Железняк сообщил, что Свириденко, вероятно, займет должность посла Украины в США.

Ранее стало известно, когда Украина сможет начать производить Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!