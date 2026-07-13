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Политика

Стало известно, как Россия могла повлиять на смену правительства Украины

РБК-Украина: удары России по АЗС могли стать фактором для смены правительства
Vadym Sarakhan/AP

Российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС) могли стать одним из факторов для смены правительства на Украине. Об этом «РБК-Украина» рассказал один из представителей правящей партии «Слуга народа».

«Мне кажется, эта кампания атак русских на наши АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что, чтобы с этим справиться, нужны «нефтяные люди»», — отметил он.

Издание пишет, что грядущая зима стала важным фактором для смены правительства, и за последние две недели в Киеве «существенно изменились» ожидания по этому поводу. Один из собеседников СМИ отметил, что будущая зима будет «чуть хуже, чем последняя».

Источники рассказали, что, помимо зимы, кадровые перестановки были запущены в том числе из-за интереса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

«По Стефанишиной — это может быть просто как последний кусочек паззла. Когда стало ясно, что ей придется возвращаться, а в Штатах нам нужна «сильная фигура»», — заявил собеседник из окружения президента Украины.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство в ближайшее время обновится. Зеленский объяснил свое решение появлением у страны «новых вызовов и задач». При этом президент Украины отметил, что предложил Свириденко возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Издание «Страна.ua» писало, что Зеленский мог отправить правительство Свириденко в отставку ради смены министра обороны Михаила Федорова, а также потому, что против нее начало расследование НАБУ.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко, скорее всего, станет новым послом Украины в США. Затем действующий посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным причинам. Газета Financial Times писала, что отставка Стефанишиной может быть связана с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи.

Источники издания «Страна.ua»назвали председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра страны. Железняк написал, что, кроме Корецкого, на пост главы кабмина могут претендовать министр энергетики страны Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.

В тот же день Зеленский написал, что Украина столкнулась с «новыми вызовами» из-за российских ударов по АЗС страны.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам России вглубь страны.

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