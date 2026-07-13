Стало известно, как могут распределиться посты в новом правительстве Украины

Новым премьер-министром Украины должен стать председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, а министр внутренних дел страны Игорь Клименко может перейти на должность главы Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По его словам, на своих постах останутся: первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, министр финансов Сергей Марченко, глава Минздрава Виктор Ляшко, министр спорта Матвей Бедный, глава МИД Андрей Сибига, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, а также министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. При этом Железняк отметил, что по Калмыковой информация не является точной.

Нардеп рассказал, что Минобрнауки Украины вместо Оксена Лисового может возглавить бывший ректор Мариупольского государственного университета Николай Трофименко, однако и это еще под вопросом. На место вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки могут назначить представителя Украины в ЕС Всеволода Ченцова, отметил он.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хотят разделить на Министерство экономики и экологии и Министерство аграрной политики. Первое может возглавить действующий министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а второе — заместитель Соболева Тарас Высоцкий.

Кроме того, раздел может коснуться и Министерства восстановления, глава которого Алексей Кулеба также должен покинуть свой пост. Вместо этого ведомства появятся Минрегион и Мининфрастурктуры. Первое возглавит нардеп Виталий Безгин, а по второму информации пока нет.

Планировалось, что Министерство цифровой трансформации Украины возьмет на себя экс-замминистра цифровой трансформации, советник министра обороны Украины по вопросам инноваций Валерия Ионан, однако это зависит от того, остается ли Михаил Федоров в должности главы Минобороны.

Министром внутренних дел может вновь стать Игорь Клименко, однако «тут вопрос, не перейдет ли он в Минобороны», подчеркнул Железняк. Минюст может возглавить нардеп Денис Маслов, отметил нардеп.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уходе в отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

Источники издания «Страна.ua» назвали Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра страны. Железняк отметил, что, помимо Корецкого, на пост главы кабмина могут рассмотреть министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Ранее стало известно, как Россия могла повлиять на смену правительства Украины.