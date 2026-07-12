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Политика

Зеленский решил сменить премьер-министра и обновить правительство Украины

Зеленский: правительство Украины в ближайшее время обновится
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство страны в ближайшее время обновится. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам. Поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию», подчеркнул он.

«За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, который способен реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и что ожидает украинский народ. <...> На Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», — отметил Зеленский.

Президент Украины в посте поблагодарил Свириденко за «четкую, стабильную и эффективную работу» и сообщил, что предложил ей возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».

Украинский президент также подчеркнул, что замены в правительстве будут проведены вместе с парламентариями. Кроме того, он добавил, что кадровые перестановки коснутся руководителей правоохранительных органов.

Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины в июле 2025 года — после того, как в отставку с поста главы кабмина страны подал Денис Шмыгаль. До назначения на пост премьера Свириденко занимала должность министра экономики и вице-премьера Украины.

В январе 2026 года депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк писал, что в парламенте «есть уверенность», что «скоро придется менять премьера». Нардеп отметил, что «в момент самых больших кризисов» она «просто спряталась», «не проявила лидерства» и не заявила своей позиции.

Ранее стало известно о продлении военного положения и мобилизации на Украине.

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