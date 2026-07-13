Стало известно, когда могут назначить новых министров в правительство Украины

Кадровые назначения в украинском правительстве могут случиться уже 15-16 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Немного стало понятно, почему именно вчера так резко решили проводить все эти безудержные встречи. Сейчас самолет и президент за границей. И, как сообщают наши источники, вернется только во вторник. Поэтому все кадровые назначения будут уже в среду или четверг», — рассказал Железняк.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

Источники издания «Страна.ua» назвали председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого наиболее вероятным кандидатом на пост главы кабмина.

Нардеп Железняк написал, что, кроме Корецкого, кресло премьер-министра могут занять министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, глава Минобороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.

Затем нардеп Железняк отметил, что новым премьером должен стать Корецкий, а министр внутренних дел страны Игорь Клименко может возглавить Минобороны в случае ухода Федорова.

Ранее стало известно, как Россия могла повлиять на смену правительства Украины.