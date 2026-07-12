Стали известны возможные причины отставки Свириденко с поста премьера Украины

Страна.ua: Свириденко уходит с поста из-за интереса НАБУ и для смены Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский мог отправить правительство премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ради смены министра обороны Михаила Федорова, а также из-за того, что против нее начало расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Источники полагают, что поводом для ее отставки могла стать информация о том, что против нее как «человека Ермака» начала копать НАБУ. Поэтому и было решено оперативно провести ее замену. Ещё одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которыми у него уже давно напряженные отношения», — отмечает СМИ.

Издание подчеркнуло, что вместе с премьер-министром в отставку должно уйти все правительство, однако у Федорова есть лобби в лице грантовых организацией, которые поддерживает Евросоюз. И поэтому план по смене Федорова может не сработать, отмечает «Страна.ua».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уходе в отставку премьер-министра Юлии Свириденко и о планах обновить правительство. Также Зеленский рассказал о намерении сменить руководство правоохранительных органов страны.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что возможными кандидатами на пост премьера являются председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, министр энергетики страны Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Издание «Страна.ua» писало, что наиболее вероятным кандидатом является Корецкий.

Кроме того, Железняк рассказал, что Свириденко, скорее всего, назначат на должность посла Украины в США.

Ранее Свириденко обратилась к украинцам после заявления Зеленского о ее отставке.