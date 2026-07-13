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Политика

В Британии связали отставку посла Украины в США с делом об элитной недвижимости

FT: отставка посла Стефанишиной связана с делом о покупке элитной недвижимости
Global Look Press

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен. При этом минимальная цена аналогичных объектов оценивалась в 12 млн гривен, следует из материала.

Стефаншина в интервью Bihus.Info заявляла, что ее родители инвестировали в эту квартиру еще в 2019 году, когда ее стоимость была значительно ниже. При этом, по ее словам, объект покупался в рассрочку.

Об отставке дипломата вечером 12 июля сообщило агентство «Интерфакс-Украина». По его информации, Стефанишина объяснила свое решение личными обстоятельствами.

Ранее в МИД России отреагировали на отставку правительства Украины.

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