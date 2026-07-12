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Политика

В Раде назвали возможных кандидатов на место уходящей в отставку Свириденко

Депутат Рады Железняк: на место премьера Украины рассматриваются четыре человека
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Кандидата на должность премьер-министра Украины пока нет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале на фоне новостей об отставке главы украинского правительства Юлии Свириденко.

По словам Железняка, среди возможных кандидатур на эту должность рассматриваются председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, министр энергетики страны Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Михаил Федоров или мэр Харькова Игорь Терехов.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ближайшее время собирается обновить правительство страны. По словам украинского лидера, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи». В частности, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам. Поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию», подчеркнул он. На этом фоне, как сообщил Зеленский, премьер-министр Украины Юлия Свириденко уйдет в отставку.

Украинский президент отметил, что замены в правительстве будут проведены вместе с парламентариями. Он добавил, что кадровые перестановки в том числе коснутся руководителей правоохранительных органов.

Ранее на Украине собрались продлить военное положение до 31 октября.

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