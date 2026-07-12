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Политика

Посол Украины в США попросила об отставке

Посол Украины в США Стефанишина попросила об отставке по личным причинам
Kirill Chubotin/Global Look Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

По его информации, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что представителем Украины в Соединенных Штатах может стать премьер-министр страны Юлия Свириденко после своей отставки. Он отметил, что смена главы дипломатической миссии в Вашингтоне — это вынужденный шаг. В то же время парламентарий назвал его логичным в нынешней ситуации.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, проработавшей менее года, и других кадровых перестановках, объяснив это «сменой политической стратегии». Среди возможных причин отставки Свириденко на Украине называют ее слабый политический вес и близость к обвиненному в коррупции экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Преемник пока не назван, но есть несколько кандидатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Свириденко перечислила, что должна получить Украина по итогам конфликта с Россией.

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