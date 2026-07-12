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Политика

Украинцев призвали готовиться к ударам России вглубь страны

Советник Бескрестнов: украинцам надо готовиться к ударам России вглубь страны
Efrem Lukatsky/AP

Украинцам нужно готовиться к тому, что Россия будет наносить удары по украинским объектам на глубине 100 км от линии фронта. Об этом в своем Telegram-канале написал советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов («Флэш»).

По словам советника, Украина уязвима, так как Россия теперь будет менее избирательной в нанесении ударов по стране.

«Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности», — отметил Бескрестнов.

12 июля Зеленский заявил, что Украина столкнулась с «новыми вызовами» из-за российских ударов по украинским АЗС.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) назвал российские удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины «огромной проблемой».

12 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ будут наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы Киев потерял желание наносить удары по гражданским объектам.

Ранее Минобороны сообщило о ночных ударах по украинским объектам.

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