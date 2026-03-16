Германия отказалась от участия в военных действиях против Ирана

Мерц: конфликт вокруг Ирана не касается НАТО

Конфликт США и Израиля против Ирана не имеет никакого отношения к НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине, передает ТАСС.

«Это не ее война», — сказал он.

До этого издательство Bild сообщало, что ведомство Мерца оставило без ответа вопрос о перспективах участия немецких военнослужащих в возможной операции в Ормузском проливе.

До этого сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа в ближайшее время может объявить о создании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив.