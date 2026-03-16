Германия отказалась выполнить просьбу США об отправке флота в Ормузский пролив

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался выполнить просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива. Об этом пишет DPA.

Немецкий чиновник обратил внимание, что ФРГ не начинала войну с Ираном. Берлин хочет урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем, и отправка военных кораблей в Ормузский пролив этому не поспособствует, подчеркнул он.

«Американцы выбрали этот путь, вместе с израильтянами. Мы критиковали это лишь очень сдержанно. Но следующий шаг может втянуть нас в этот конфликт», — отметил Писториус.

По его словам, Германия несет ответственность за восточный фланг НАТО и Атлантику. Решения об осуществлении определенных действий в иных регионах могут приниматься в отдельных случаях, а могут и не приниматься, добавил министр.

Иран на фоне атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе танкеров и коммерческих кораблей.

12 марта глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Ранее в Иране рассказали о бессилии США перед закрытием Ормузского пролива.