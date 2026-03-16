Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Германия отказалась выполнить просьбу США об отправке флота в Ормузский пролив

Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался выполнить просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива. Об этом пишет DPA.

Немецкий чиновник обратил внимание, что ФРГ не начинала войну с Ираном. Берлин хочет урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем, и отправка военных кораблей в Ормузский пролив этому не поспособствует, подчеркнул он.

«Американцы выбрали этот путь, вместе с израильтянами. Мы критиковали это лишь очень сдержанно. Но следующий шаг может втянуть нас в этот конфликт», — отметил Писториус.

По его словам, Германия несет ответственность за восточный фланг НАТО и Атлантику. Решения об осуществлении определенных действий в иных регионах могут приниматься в отдельных случаях, а могут и не приниматься, добавил министр.

Иран на фоне атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе танкеров и коммерческих кораблей.

12 марта глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Ранее в Иране рассказали о бессилии США перед закрытием Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!