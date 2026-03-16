Трамп сделал резкое заявление о союзниках США по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за Соединенных Штатов.

«Посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал американский лидер.

14 марта бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил крах альянса в текущий президентский срок Трампа.

Также он отметил, что НАТО не окажется еще сильнее втянуто в кампанию США и Израиля против Ирана, однако предупредил о ее значительных экономических последствиях.

20 января глава Белого дома заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было». Вместе с тем он подчеркнул, что «ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп».

Ранее Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО.