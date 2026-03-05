Размер шрифта
«Это за пределами всех границ»: в Венгрии ответили на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Сийярто: угрозы Зеленского в адрес Орбана являются проявлением культуры Украины
Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают украинскую «культуру». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это за пределами всех границ: это Украина, эта украинская «культура», этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз», — написал глава ведомства.

Сийярто добавил, что никто не имеет права угрожать Венгрии и ее премьер-министру из-за нежелания страны финансировать конфликт на Украине и платить более высокую цену за энергоносители.

Несколькими часами ранее Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес Орбана, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ. В своем заявлении украинский лидер не стал прямо говорить об главе венгерского кабмина, назвав его лишь «одним лицом в Евросоюзе».

В конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба».

Ранее экс-премьер Украины раскрыл план Брюсселя по избавлению от Орбана.

 
