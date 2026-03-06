Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Еврокомиссия считает угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Европейской комиссии Олоф Жилл, его слова приводит РИА Новости.

«Еврокомиссия заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств — членов Европейского союза. Мы ведем обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — сказал он, комментируя высказывания украинского лидера.

Накануне Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военнослужащим, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

