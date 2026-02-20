Размер шрифта
Венгрия заблокировала согласованный для Украины кредит на €90 млрд

FT: Венгрия заблокировала кредит Евросоюза для Украины на €90 млрд
Венгрия за несколько дней до годовщины начала СВО заблокировала предоставление Украине согласованного кредита Евросоюза в размере €90 млрд, предназначенного для стабилизации финансового положения республики. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.

По их словам, венгерский посол не позволил ЕС одолжить Киеву указанную сумму, выпустив обязательства, гарантированные европейским бюджетом.

В статье уточняется, что кредит был согласован лидерами Евросоюза в декабре прошлого года. Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что не будут нести ответственность за его погашение и процентные расходы.

«Но все еще необходимо единогласное решение, позволяющее Европейской комиссии использовать так называемый запас средств в бюджете ЕС для заимствований и кредитования Украины», — поясняет издание.

Газета добавляет, что из-за вето Венгрии программа МВФ на €8 млрд, тоже зависящая от кредита Евросоюза, может оказаться под угрозой. Согласно материалу, позиция Венгрии связана с апрельскими выборами в стране. Перед ними премьер-министр Виктор Орбан усилил антиукраинскую риторику.

«Без кредита Украина рискует столкнуться с финансовым крахом во втором квартале», — отмечает FT.

До этого Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане.

Ранее Зеленский второй раз подряд публично оскорбил Орбана.
 
