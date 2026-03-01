Размер шрифта
В Совфеде призвали наращивать ядерные силы после атаки США на Иран

Сенатор Клишас: атака США на Иран показала, что Запад признает только силу
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ответом на атаки США на Венесуэлу и Иран может быть только развитие «сил ядерного сдерживания и обычных вооружений». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас.

«Похищение главы одного государства, убийство лидера другой страны в результате бомбардировок и ракетных ударов — вот тот самый «мир по правилам», который нам так усиленно пытались навязать американцы с европейцами (последние сейчас, похоже, напуганы таким развитием событий). Ответ на такой американский мир один — развитие сил ядерного сдерживания и обычных вооружений, «мир по правилам» признаёт только силу», — отметил Клишас.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана, а ее целью, по информации 12-й канала израильского телевидения, стало руководство Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал поводом для проведения операции нежелание иранских властей отказаться от ядерных амбиций.

В ответ на удары Иран обстрелял ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что затем подтвердили в Иране. Иранское агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут руководить страной. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана после ликвидации Али Хаменеи.

Ранее на Западе объяснили, почему смерть Хаменеи не положит конец иранскому режиму.

 
