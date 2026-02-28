Размер шрифта
Стало известно о состоянии иранского президента после ударов Израиля и США

Сын президента Ирана Пезешкиана заявил о провале попыток покушения на него
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате израильских и американских ракетных ударов по стране, заявил в своем Telegram-канале его сын и советник Юсуф Пезешкиан.

«Попытки покушения провалились, другие должностные лица также находятся в добром здравии», — сказано в сообщении.

По прогнозу Пезешкиана-младшего, начатая Израилем и США операция против Ирана обернется долгосрочным и изнурительным вооруженным конфликтом.

О том, что иранский президент не пострадал при атаке, сообщал и его заместитель — Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах. В своем аккаунте в соцсети Х он заверял, что Пезешкиан, «несмотря на трусливые атаки сионистского режима (Израиля) и США во время переговоров, ... находится в здравии».

Информацию о том, что целью израильских ударов по Ирану является устранение правящей верхушки Исламской республики, включая ее верховного лидера Али Хаменеи и президента Пезешкиана, источник из Тель-Авива сообщал Reuters. Резиденция аятоллы практически полностью разрушена, но его самого вывезли в безопасное место.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции.

Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в России оценили планы США по возможной ликвидации аятоллы Ирана.

 
