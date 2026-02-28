США и Израиль пытались ликвидировать президента и верховного лидера Ирана

Целями ударов США и Израиля по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи и президент республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает Reuters.

Агентство привело эту информацию со ссылкой на израильский источник. По информации собеседника, результаты операции на данный момент неизвестны.

При этом агентство Mehr со ссылкой на источник сообщало, что Масуд Пезешкиан не пострадал в ходе ударов Израиля и Соединенных Штатов по республике. Также сообщалось, что Али Хаменеи был перевезен из Тегерана в безопасное место в связи с совместной израильско-американской атакой.

Газета The New York Times писала, что новая атака на Иран будет более масштабной, чем предыдущие удары США по ядерным объектам в июне 2025 года. По словам собеседника издания, прямо сейчас наносятся удары по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.

