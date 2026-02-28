Размер шрифта
Верховного лидера Ирана увезли из Тегерана в безопасное место

Reuters: аятоллу Али Хаменеи спрятали от израильских ударов в безопасном месте
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был перевезен из Тегерана в безопасное место в связи с совместной израильско-американской атакой по Исламской республике, передает Reuters со ссылкой на свой источник.

«Аятолла Али Хаменеи отсутствует в Тегеране», — заверил собеседник агентства.

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении превентивного удара по Ирану утром 28 февраля. Впоследствии источники в Вашингтоне сообщили, что эта атака была осуществлена совместно с Пентагоном и планировалась на протяжении достаточно длительного времени. СМИ считают, что целью ракетных ударов было устранение иранского президента Масуда Пезешкиана.

В Тегеране сообщили о нескольких взрывах в центре города. Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Самолеты, направлявшиеся в тель-авивский аэропорт Бен-Гурион, были отправлены на посадку в другие аэропорты.

Израильское Командование тыла разослало жителям страны оповещение о необходимости оставаться вблизи надежных укрытий и неукоснительно выполнять все указания властей. При этом военные заверяли, что пока нет необходимости прятаться в бомбоубежищах, однако вскоре в Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее Трамп анонсировал непростое решение по Ирану.

 
