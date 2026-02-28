Появились снимки разрушенной резиденции верховного лидера Ирана в Тегеране

Резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране полностью разрушена. Об этом сообщает газета The New York Times, опубликовавшая аэрофотоснимки компании Airbus Defence and Space.

На опубликованных кадрах, как утверждается, зафиксировано полное уничтожение здания. По данным издания, оно было разрушено в результате ударов израильских ВВС.

При этом сам Хаменеи, как сообщается, не пострадал и его заранее вывезли в безопасное место.

Кроме того, ударам подверглись здания Министерства разведки, Министерства обороны, Иранской организации по атомной энергии в Тегеране, а также ряд других центров управления.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.