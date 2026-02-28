Вице-президент Ирана раскрыл судьбу президента страны после ударов Израиля и США

Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах в социальной сети X подтвердил, что президент страны Масуд Пезешкиан жив.

«Несмотря на трусливые атаки сионистского режима (Израиль) и США во время переговоров, Пезешкиан находится в здравии», — говорится в публикации.

Агентство Reuters со ссылкой на израильский источник тем временем сообщило, что среди целей ракетных ударов по Ирану были верховный лидер страны Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, достигнуты ли цели ударов.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в кремлевском пуле вспомнили предсказание Жириновского о последствиях удара США по Ирану.