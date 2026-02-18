Умеров заявил о грядущей «финализации» переговоров по Украине

Умеров: мы работаем над ключевыми положениями для финализации процесса

Украинская переговорная группа на переговорах сосредоточена на отработке ключевых положений, которые нужны для «финализации» переговоров по Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам встреч, прошедших в Женеве 17-18 февраля.

«Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, требующая согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей. Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу», – отметил Умеров.

Секретарь украинского совбеза добавил, что на переговорах 18 февраля внутри украинской делегации работали политический и военный блоки, а стороны обсуждали «параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений».

«Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование», – заявил он.

Умеров также поблагодарил американцев за то, что «процесс не останавливается и имеет продолжение».

Трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США в Женеве состоялись 17 и 18 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми».

По информации РИА Новости, делегации не подписывали каких-либо документов на встрече. Также СМИ сообщили, что Украина, США и Россия согласились продолжить диалог.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны обсудили в том числе вывод войск с территории Донбасса и судьбу Запорожской АЭС. По словам президента, стороны на переговорах «почти договорились» о том, как будет выглядеть мониторинг прекращения огня в случае достижения мира.

Ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров.