Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД Украины рассказали о присутствии европейцев на переговорах в Женеве

Спикер МИД Тихий: европейцы были на переговорах в Женеве, так продолжится дальше
Telegram

На трехсторонних переговорах в Женеве представители стран Европы постоянно были рядом с Украиной и будут вовлечены в мирный процесс в дальнейшем. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства республики Георгий Тихий, сообщает «Укринформ».

«Для нас очень важен тот аспект, что в Женеве европейцы были рядом на протяжении всего процесса. Речь идет о представителях Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии. Мы координируем с европейскими партнерами наши действия, и это принципиальная позиция Украины, что Европа должна быть непосредственно вовлечена [в мирный процесс]. Так будет и дальше», — сказал Тихий.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!