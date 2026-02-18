В МИД Украины рассказали о присутствии европейцев на переговорах в Женеве

Спикер МИД Тихий: европейцы были на переговорах в Женеве, так продолжится дальше

На трехсторонних переговорах в Женеве представители стран Европы постоянно были рядом с Украиной и будут вовлечены в мирный процесс в дальнейшем. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства республики Георгий Тихий, сообщает «Укринформ».

«Для нас очень важен тот аспект, что в Женеве европейцы были рядом на протяжении всего процесса. Речь идет о представителях Франции, Британии, Германии, Италии и Швейцарии. Мы координируем с европейскими партнерами наши действия, и это принципиальная позиция Украины, что Европа должна быть непосредственно вовлечена [в мирный процесс]. Так будет и дальше», — сказал Тихий.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

