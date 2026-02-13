Размер шрифта
Политика

Песков назвал дату и место нового раунда переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.

В разговоре с Bloomberg Зеленский также рассказал, что предметом обсуждения на переговорах станет предложение США создать свободную экономическую зону на Донбассе, с чем не соглашаются ни Украина, ни Россия.

Кроме того, по словам украинского главы, сейчас обсуждается «последовательность всех действий, включая подписание документов» и вопрос мониторинга прекращения огня. Планируется и двухсторонняя встреча Украины и США, на которой стороны намерены обсудить экономические вопросы, рассказал Зеленский.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.
 
